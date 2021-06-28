В Москве вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса

В первую очередь они касаются заведений общепита. В кафе и рестораны не пропускают без специального кода. Его смогут получить лишь те, кто полностью вакцинировался, либо переболел коронавирусом за последние полгода, либо сдал тест за три дня до визита, и тест был отрицательным. Пока что без кода можно посещать летние веранды и сезонные кафе
2021-06-28T11:02:04+03:00
2021-06-28T11:15:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 28 июня 2021
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