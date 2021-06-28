В Москве вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса

В первую очередь они касаются заведений общепита. В кафе и рестораны не пропускают без специального кода. Его смогут получить лишь те, кто полностью вакцинировался, либо переболел коронавирусом за последние полгода, либо сдал тест за три дня до визита, и тест был отрицательным. Пока что без кода можно посещать летние веранды и сезонные кафе