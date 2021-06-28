Управление МЧС Московской области предупреждает жителей региона о грозе, ливне и граде

Порывы ветра при этом могут достигать 22-х метров в секунду. В ведомстве порекомендовали во время непогоды по возможности оставаться дома или в машине, а на улице постараться найти укрытие.

В Москве из-за сильного ветра накануне было повалено три десятка деревьев, более 20-ти автомобилей повреждены. В мэрии при этом говорят, что сегодня в городе местами может выпасть до трети месячной нормы осадков, а порывы ветра составят до 20-ти метров в секунду. При этом Гидрометцентр продлил предупреждение о потенциальной опасности погоды и напомнил, что в городе все еще сохраняется аномальная жара.