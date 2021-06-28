Уже два десятка российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

За последние сутки такое решение приняли в Хакасии и Забайкальском крае. Там должны сделать прививки работники сфер образования, здравоохранения и услуг. На Камчатке обязательную вакцинацию ввели для вахтовиков. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. Это связывают с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.
2021-06-28T10:33:40+03:00
2021-06-28T10:41:48+03:00
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10:33, 28 июня 2021
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