Уже два десятка российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

За последние сутки такое решение приняли в Хакасии и Забайкальском крае. Там должны сделать прививки работники сфер образования, здравоохранения и услуг. На Камчатке обязательную вакцинацию ввели для вахтовиков. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы и Московской области. Это связывают с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.