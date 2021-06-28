В письме, которое оказалось в распоряжении интернет издания Znak.com, Пивоваров пишет, что подобный шаг он считает уникальным шансом сделать сильный политический и гуманитарный поступок.
Пивоварова задержали в конце мая в Санкт-Петербурге, а позже суд в Краснодаре арестовал его по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. До ареста, как писала пресса, Пивоваров вел переговоры с «Яблоком» по вопросу о поддержке на выборах.
Арестованный политик Андрей Пивоваров призвал основателя партии «Яблоко» выдвинуть его выборы в Госдуму
В письме, которое оказалось в распоряжении интернет издания Znak.com, Пивоваров пишет, что подобный шаг он считает уникальным шансом сделать сильный политический и гуманитарный поступок.