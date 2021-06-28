ООН собирается обвинить российских наемников в военных преступлениях в Центральноафриканской республике

В отчете, который готовят эксперты организации, утверждается, что россияне вместе с правительственными войсками причастны к случаям грабежей, нападениям на школы и убийства мирных жителей, — пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Доклад, который основывается на свидетельских показаниях, фотографиях и информации от местных чиновников, ожидается в ближайшее время. По словам авторов документа, в ЦАР действовало более 2-х тысяч российских наемников, которых выдавали за военных инструкторов.

В свою очередь, в Москве говорили, что в этой республике никогда не было более 550-ти инструкторов, и они не участвуют в боевых действиях. Пресса писала о том, что в ЦАР могут воевать бойцы частной военной компании Вагнера.