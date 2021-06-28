Боевики террористической группировки «Талибан» захватили три контрольно-пропускных пункта на границе с Таджикистаном

При этом несколько афганских военнослужащих были вынуждены скрыться на таджикской территории, — сообщают в Комитете национальной безопасности республики. Ситуация в приграничной с Таджикистаном Балхской провинции остается напряженной, — передает агентство ТАСС. По предварительным данным, в руках талибов оказались уже 8 районов.

Ранее в другой провинции, Кундуз, талибы захватили контрольно-пропускной пункт. В Таджикистан бежали более 130-ти военнослужащих Афганистана.

Активизация группировки «Талибан» происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана. В России это движение запрещено. Тем не менее, в Москве периодически проходят переговоры с участием талибов.