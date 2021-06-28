Прокуратура Нью-Йорка готовится выдвинуть на неделе криминальные обвинения против семейного бизнеса Дональда Трампа

Прокуратура Нью-Йорка готовится выдвинуть на этой неделе криминальные обвинения против семейного бизнеса Дональда Трампа компании Trump Organization— а у юристов бывшего президента есть время до конца сегодняшнего дня для того, чтобы представить свои возражения.

У юристов бывшего президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization есть время до конца этого понедельника предоставить финальные аргументы в прокуратуру Манхеттена о том, почему, по их мнению, власти не должны выдвигать криминальные обвинения против семейного бизнеса бывшего президента. Об этом газете Вашингтон Пост рассказали два источника, знакомых с ходом. А несколько дней назад издание Нью-Йорк Таймс сообщило, что прокуратура Манхеттена готовится предъявить семейной компании бывшего президента уголовные обвинения уже на этой неделе. Несколько месяцев назад Окружной прокурор Манхеттена Сайрус Вэнс, который ведет расследование бизнеса Дональда Трампа более двух лет, созвал большое жюри, которое должно было решить, выдвигать обвинения или нет. Речь идет о незаконном завышении или занижении стоимости активов Trump Organization перед банками и налоговыми органами, а также о незаконных выплатах топ-менеджементу в компании, и в частности, многолетнему главному бухгалтеру Трампа Аллену Вайссельбергу.

Дональд Трампа владеет своим бизнесом через трастовый фонд, которым управляют двое его старших сыновей и финансист Аллен Вайссельберг. От непосредственного управления бизнесом Трамп отошел, когда занял должность президента США в 2017 году.