Россия возобновляет авиасообщение с Болгарией, Италией и еще рядом стран

На этом фоне несколько европейских государств ужесточают правила въезда для наших соотечественников.

Кроме Болгарии и Италии прерванные пандемией полеты восстанавливаются с Бельгией, Иорданией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и США. Ограничения снял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Решение дает возможность авиакомпаниям возобновить рейсы в указанные страны. При этом у тех же США и Италии сохраняются жесткие требования для въезда в страну.

Россия из-за всплеска заболеваемости ковидом и распространении его новых штаммов вносится немецкими властями в особый список наряду с Португалией. Авиакомпании, наземные перевозчики смогут перевозить только пассажиров с гражданством или видом на жительство ФРГ. Для въезжающих из России в Германии вводится 14-дневный карантин.

Франция тем временем внесла России в список стран красной зоны. Визовые центры перестали продлевать россиянам многолетние визы, срок которых истек за год пандемии. Процедура возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации.

Греция с 30 июня будет требовать у российских туристов сдачи ПЦР-тестов на коронавирус. Отрицательный результат нужно предъявлять независимо от того, вакцинирован человек или нет, передает ТАСС.