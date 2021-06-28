Московские компании и учреждения должны с сегодняшнего дня перевести треть своих сотрудников на удаленную работу

В первую очередь это касается тех, кто не сделал прививок от коронавируса, и тех, кто старше 65-ти лет. Ужесточение ограничений связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в столице. В мэрии в то же время отметили, что вакцинированных сотрудников переводить на удаленку не требуется, а их самих не будут учитывать при подсчете.

Ранее в столице ввели обязательную вакцинацию 60% работников, занятых в здравоохранении, образовании и сфере услуг. Примеру столицу последовал и ряд других регионов России.