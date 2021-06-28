Москвичка, её грубо задержали полицейские из-за отсутствия маски, отвергает обвинения в нападении на сотрудников МВД

Москвичка, которую грубо задержали полицейские из-за отсутствия маски, отвергает обвинения в нападении на сотрудников МВД. Валентина Муженская сказала газете «Комсомольская правда», что никого не била и тем более не кусала, как ее в этом обвиняет столичный главк полиции. Она добавила, что сняла маску в многофункциональном центре, когда ей стало плохо, и пообещала надеть, когда подойдет ее очередь. задержание Муженской было заснято на видео. На записи двое полицейских заламывают ей руки, волокут на улицу и оставляют лежать возле машины.

Правозащитник Иван Мельников сказал «Эху», что попросил прокурора Москвы проверить действия представителей МВД.

Мельников считает, что если факт нарушения подтвердится, необходимо возбуждать уголовное дело против полицейских.

В столичном управлении МВД, в свою очередь, говорили, что их сотрудники приехали на вызов о посетительнице, которая вела себя неадекватно. В ведомстве утверждают, что Муженская ударила одного полицейского и укусила другого.