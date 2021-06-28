По сведениям британской газеты Times, Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС

Причем, вне зависимости есть у них прививка от коронавируса, или нет. Как пишет издание, немецкий канцлер Ангела Меркель намерена объявить Великобританию страной, вызывающей озабоченность, из-за распространения там индийского штамма коронавируса. По словам источников, в пятницу британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Ангелой Меркель и попытается ее переубедить.
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