Власти Греции ужесточили правила въезда для россиян

Теперь всем туристам, в том числе и вакцинированным, с 30 июня потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию. Новые правила связаны с распространением в России индийского штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки.