Россия сегодня возобновляет авиасообщение с США, Италией, Болгарией, Кипром и еще несколькими странами

Регулярные рейсы были приостановлены еще в прошлом году из-за пандемии. Как поясняет ТАСС, решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. Но на данный момент перевозчики сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.