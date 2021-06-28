Посол США в России сообщил, что с августа дипмиссия не сможет полностью оказывать консульские услуги

Джон Салливан пояснил в интервью телеканалу «Дождь», что это связано с включением США вместе с Чехией в список недружественных стран. Из-за этого американскому посольству запретили брать на работу граждан России или третьих стран. Салливан отметил, что возникнет нехватка персонала и посольство окажется не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз.