В Великобритании запретили работу криптовалютной биржи Binance, пишет газета Financial Times

По информации издания, Управление по контролю за финансовой деятельностью также потребовало от торговой площадки к 30 июня прекратить рекламу в стране. С сентября прошлого года по январь сайт Binance был заблокирован в России. Суд в Архангельской области счел, что в России запрещено распространение информации о биткоине. После апелляции сайт разблокировали.