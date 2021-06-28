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04:32, 28 июня 2021

В Великобритании запретили работу криптовалютной биржи Binance, пишет газета Financial Times

По информации издания, Управление по контролю за финансовой деятельностью также потребовало от торговой площадки к 30 июня прекратить рекламу в стране. С сентября прошлого года по январь сайт Binance был заблокирован в России. Суд в Архангельской области счел, что в России запрещено распространение информации о биткоине. После апелляции сайт разблокировали.


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