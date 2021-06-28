Спасатели из Мексики присоединились к разбору завалов на месте рухнувшего дома в американском штате Флорида

Ранее туда приехали специалисты из Израиля. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд и подчеркнула, что власти не теряют надежду обнаружить выживших, хотя сегодня завершается уже четвертый день поисков. 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. За прошедшие дни обнаружены тела девяти погибших. Судьба 152 человек остается неизвестной.