Партии президента Эммануэля Макрон и Марин Ле Пен проиграли на региональных выборах во Франции

Накануне прошел второй тур. По данным экзит-полов, свои мандаты сохранили все переизбиравшиеся главы советов — кандидаты и от правового, и от левого крыла. Партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» как не управляла ни одним из 13 регионов, так и не будет в ближайшие шесть лет, отмечает «Евроньюс». В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, по прогнозам, могли победить ультраправые во главе с Марин Ле Пен, но потерпели поражение.
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