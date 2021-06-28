Партии президента Эммануэля Макрон и Марин Ле Пен проиграли на региональных выборах во Франции

Накануне прошел второй тур. По данным экзит-полов, свои мандаты сохранили все переизбиравшиеся главы советов — кандидаты и от правового, и от левого крыла. Партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» как не управляла ни одним из 13 регионов, так и не будет в ближайшие шесть лет, отмечает «Евроньюс». В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, по прогнозам, могли победить ультраправые во главе с Марин Ле Пен, но потерпели поражение.