Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о нападении на него в Москве из-за шутки о ксенофобии

По его словам, 23 июня двое мужчин ударили его на улице сзади и потребовали извинений. Накануне вечером Мирзализаде написал в своем «Инстаграме», что за три недели получил несколько тысяч угроз. Юморист пояснил, что одно из его выступлений было подано телеканалом «Царьград» и телеведущим Владимиром Соловьёвым будто он русофоб и оскорбляет русский народ. Комик добавил, что почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой был вырезан фрагмент.