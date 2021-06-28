Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о нападении на него в Москве из-за шутки о ксенофобии

По его словам, 23 июня двое мужчин ударили его на улице сзади и потребовали извинений. Накануне вечером Мирзализаде написал в своем «Инстаграме», что за три недели получил несколько тысяч угроз. Юморист пояснил, что одно из его выступлений было подано телеканалом «Царьград» и телеведущим Владимиром Соловьёвым будто он русофоб и оскорбляет русский народ. Комик добавил, что почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой был вырезан фрагмент.
Самое обсуждаемое
«Есть Путин, Есть Крым. Уйдёт Путин, уйдёт и Крым». Понеслось Игра мускулами у наших границ — исключительно большая политика и не более. Уверен, что большинству подданных её Величества абсолютно параллельны эта история и их волнуют внутренние проблемы, и третья волна коронавируса, накрывающая не только Россию…
Популярное за неделю
+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. должна поставить рекорд на уровне 18% годовых. Это невероятно, особенно учитывая новую волну эпидемии…