В Москве заведения общепита с этого дня можно посетить только при наличии цифрового кода

Он должен подтвердить, что гражданин привился от коронавируса, либо переболел. Или же имеет отрицательный ПЦР-тест. Помимо кода, по словам чиновников, потребуется и паспорт. Кроме того, с этого дня действует требование к работодателям перевести 30% сотрудников на удаленную работу.

