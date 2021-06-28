Военные США сообщили, что нанесли накануне вечером авиаудары по проиранским силам в Ираке и Сирии

В Пентагоне отметили, что ставшие мишенями объекты используются боевиками, которые совершают атаки беспилотниками против персонала и объектов США в Ираке. В министерстве обороны подчеркнули, что Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону