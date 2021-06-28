Задержанная за отсутствие маски в МФЦ жительница Москвы отвергла обвинения в нападении на полицейского

Валентина Муженская сказала, что никого не била и не кусала. В интервью «Комсомольской правде» она сказала, что сняла маску, потому что ей стало плохо с сердцем, и надела ее, когда села к окну со специалистом. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейские заламывают руки женщине, она кричит, затем обмякает и ее волокут по асфальту из МФЦ к патрульной машине. В МВД утверждают, что задержанная якобы укусила одного из сотрудников.