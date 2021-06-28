В Барселоне сегодня открывается одна из крупнейших в мире выставок в сфере телекоммуникаций Mobile World Congress

В прошлом году ее отменили из-за пандемии. В этом году ряд компаний будут участвовать только в онлайн-формате — среди них Google, Facebook, Xiaomi, Sony, Nokia и Ericsson. Выступят руководители крупных корпораций, в том числе основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.