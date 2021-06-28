Секретные документы о проходе британского эсминца вблизи Крыма нашли возле автобусной остановки, сообщает Sky News

По словам источников телеканала, папки с бумагами могли пролежать несколько дней, пока их не нашел в графстве Кент случайный прохожий. В министерстве обороны Великобритании заявили, что ведут расследование и отказались от дальнейших комментариев. В найденных документах, в частности, говорится, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берега Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву. Ранее Минобороны России заявило, что эсминец нарушил границу и по нему был открыт предупредительный огонь. В Лондоне это отрицают и говорят, что считают эту акваторию украинской.