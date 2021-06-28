Саудовская Аравия ограничила права непривитых граждан и начинает вакцинацию от коронавируса подростков

Прививки будут делать подданным с 12 лет препаратом американской компании «Пфайзер». До этого во многих странах мира вакцинацию проходили только взрослые. В МВД королевства также объявили, что с 1 августа будет запрещен вход без прививок в общественный транспорт и государственные учреждения. Вакцинация будет необходимым требованием для посещения коммерческих, культурных, развлекательных, спортивных, экономических, научных, социальных и других мероприятий, передает ТАСС.