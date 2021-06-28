В Москве сегодня вступило в силу требование к работодателям перевести 30% сотрудников на удаленную работу

Дистанционно должны работать граждане старше 65 лет и лица с рядом хронических заболеваний, а также беременные. Как передает «Интерфакс», в указе мэра Сергея Собянина говорится, что это требование не распространяется на вакцинированных граждан и на тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

С этого дня в Москве заведения общепита смогут посещать только вакцинированные граждане, переболевшие коронавирусом или с отрицательным ПЦР-тестом. В качестве подтверждения надо будет предъявить цифровой код и паспорт.