Столичные чиновники сообщили, что в Москве всего за час выпало до 40% месячной нормы осадков

Ливни прошли накануне в отдельных районах на севере и северо-западе города. В комплексе городского хозяйства отметили, что скопление воды на улице Нижние Мневники устранили бригады «Мосводостока» и что помех для движения машин нет, передает «Интерфакс».

Сегодня в Москве, как предупреждает МЧС, ожидается дождь, гроза с ливнем и град. Порывы ветра могут быть при грозе до 17-22 м/с.