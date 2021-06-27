Чехи вышли четверть-финал ЧЕ по футболу

Несколько минут назад в Будапеште они выиграли матч одной восьмой финала у сборной Нидерландов со счетом 2:0. В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании.
2021-06-27T21:05:34+03:00
2021-06-27T21:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 27 июня 2021
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