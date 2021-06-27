Правозащитник Мельников просит прокурора Москвы проверить законности действий полицейских при задержании женщины в МФЦ

Правозащитник Иван Мельников просит прокурора Москвы Дениса Попова проверить законности действий полицейских при задержании женщины в МФЦ на улице Куусинена. Как передает ТАСС, в случае подтверждения информации об их противоправных действиях, Мельников просит принять меры для привлечения сотрудников полиции к уголовной ответственности. Ранее в интернете было опубликовано видео жесткого задержания женщины в МФЦ. На видео полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. Ранее в столичном управлении МВД заявили, что сознание женщина не теряла, она сама вела себя агрессивно, оказывала сопротивление и даже укусила одного из сотрудников полиции.
2021-06-27T21:02:07+03:00
2021-06-27T21:02:07+03:00
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21:02, 27 июня 2021
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