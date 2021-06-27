Гостелевидение Северной Кореи признало, что лидер КНДР сильно похудел

Как сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», слова о возможном недомогании Ким Чен Ына прозвучали в телевизионном интервью с одним северокорейцем. Он сказал, что людей разрывалось сердце, когда они увидели, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим. В интервью, переданном за границу, он также рассказал, что все его знакомые не могут сдержать слёз, когда говорят о нынешнем состоянии здоровья 37-летнего лидера КНДР. Слухи об ухудшении здоровья Ким Чен Ына усилились в прошлом году, когда он пропустил торжества по случаю дня рождения своего покойного деда, лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.