Меркачева: ФСИН составила список американцев для возможного обмена заключенных

ФСИН составила список американцев для возможного обмена заключенных. Об этом «Эху Москвы» сообщила член Общественного совета при ведомстве Ева Меркачева. Ева Меркачева добавила, что не знает всех лиц, вошедших в перечень, однако Пола Уилана среди них нет.