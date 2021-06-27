Комик Идрак Мирзализаде сообщил о том, что на него напали в Москве

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта и попал в объективы уличных камер. Незадолго до нападения артист вместе с коллегой вышел из стендап-клуба. Он полагает, что двое неизвестных преследовали его оттуда. Как передает «Дождь», комик связал происшедшее с тем, что телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала раскритиковал его выступление за русофобию. Комик утверждает, что «за его голову якобы назначили награду в 50 тыс. руб., и пожаловался на угрозы в свой адрес.