Комик Идрак Мирзализаде сообщил о том, что на него напали в Москве

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта и попал в объективы уличных камер. Незадолго до нападения артист вместе с коллегой вышел из стендап-клуба. Он полагает, что двое неизвестных преследовали его оттуда. Как передает «Дождь», комик связал происшедшее с тем, что телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала раскритиковал его выступление за русофобию. Комик утверждает, что «за его голову якобы назначили награду в 50 тыс. руб., и пожаловался на угрозы в свой адрес.
2021-06-27T20:31:05+03:00
2021-06-27T20:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 27 июня 2021
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