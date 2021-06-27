Количество погибших при обрушении жилого дома в Майами достигло девяти человек

Как сообщила глава округа Майами-Дейд, за ночь было обнаружено еще четыре тела. Между тем, на месте обрушения приступила к работе прибывшая на помощь группа спасателей из Израиля. Под завалами могут оставаться более 150 человек. 12-этажное здание обрушилось в ночь на четверг. Власти подтвердили гибель только пяти человек. Остальные числятся пропавшими без вести.

