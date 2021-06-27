Первый тайм матча сборной Нидерландов с командой Чехии за выход в четверть-финал ЧЕ завершился со счетом 0:0

Первый тайм матча сборной Нидерландов с командой Чехии за выход в четверть-финал ЧЕ по футболу завершился со счетом 0:0. Встреча проходит в Севилье. Еще одна игра одной восьмой финала состоится в Будапеште в 22 часа, когда встретятся команды Бельгии и Португалии. Первыми четверть-финалистами турнира накануне стали сборные Дании и Италии.
2021-06-27T20:06:09+03:00
2021-06-27T20:06:09+03:00
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20:06, 27 июня 2021
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