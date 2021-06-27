Российская волейболистка Татьяна Кошелева решила не участвовать в Олимпиаде в Токио

В своем в Instagram 32-летняя чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы пишет, что завершила карьеру в сборной России.
2021-06-27T20:04:20+03:00
2021-06-27T20:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 27 июня 2021
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