Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус COVID-19

Как сообщают французские СМИ, теперь глава правительства проведет 10 дней на изоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля немного поднялась температура, он ощущает головную боль. В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую он рассчитывал получить на следующей неделе.