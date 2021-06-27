Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус COVID-19

Как сообщают французские СМИ, теперь глава правительства проведет 10 дней на изоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля немного поднялась температура, он ощущает головную боль. В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую он рассчитывал получить на следующей неделе.
2021-06-27T20:04:08+03:00
2021-06-27T20:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 27 июня 2021
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