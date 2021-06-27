Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических мер по коронавирусу в 12 кафе «Шоколадница»

Всего было проверено 34 предприятия этой сети. По фактам выявленных нарушений возбуждено 12 административных дел, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 200 000 до полумиллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
2021-06-27T20:03:44+03:00
2021-06-27T20:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 27 июня 2021
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