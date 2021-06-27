В Хакасии вводится обязательная вакцинация от ковида для ряда категорий работающих граждан

Соответствующее распоряжение издала главный государственный санитарный врач региона Татьяна Романова. Те, кто подлежит вакцинации, должны быть привиты двумя компонентами вакцины до конца августа. Речь идет главным образом о государственных и муниципальных служащих, работниках торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты и транспорта. Таким образом, в регионе должны привиться не менее 60% взрослого населения.
2021-06-27T20:03:31+03:00
2021-06-27T20:03:31+03:00
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20:03, 27 июня 2021
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