В Севилье сегодня сборная Нидерландов сыграет с чехами за выход в четверть-финал ЧЕ по футболу

Еще один матч одной восьмой финала состоится в Будапеште, где встретятся команды Бельгии и Португалии. Первыми четвертьфиналистами турнира накануне стали сборные Дании и Италии.
2021-06-27T19:33:24+03:00
2021-06-27T19:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 27 июня 2021
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