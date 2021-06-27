Число жертв торнадо, обрушившегося в четверг на Чехию, выросло до шести

Как сообщило Чешское радио, в Факультетской больнице города Брно умерла двухлетняя девочка. Ущерб от разгула стихии превышает 470 млн евро. . Повреждены 1 200 жилых домов, более 70 из которых не подлежат восстановлению и будут снесены. Си-эн-эн утверждает, что торнадо на юго-востоке республики стал самым разрушительным в Европе с 2001 года.