Число жертв торнадо, обрушившегося в четверг на Чехию, выросло до шести

Как сообщило Чешское радио, в Факультетской больнице города Брно умерла двухлетняя девочка. Ущерб от разгула стихии превышает 470 млн евро. . Повреждены 1 200 жилых домов, более 70 из которых не подлежат восстановлению и будут снесены. Си-эн-эн утверждает, что торнадо на юго-востоке республики стал самым разрушительным в Европе с 2001 года.
2021-06-27T19:32:58+03:00
2021-06-27T19:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 27 июня 2021
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