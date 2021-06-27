Двое заключенных погибли в женской исправительной колонии № 3 Ивановской области

Как сообщает региональное управление СК, они чистили канализацию учреждения. По данным следствия, во время работ в канализационном колодце произошло выделение неизвестного вещества, которым отравились заключенные. Также отравления получили еще одна осужденная и сотрудник отдела охраны, которые пытались помочь отравившимся женщинам выбраться из колодца. Они госпитализированы. В СК ответственность за инцидент возложили на руководство колонии, возбуждено уголовное дело по ст. о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.
2021-06-27T19:32:35+03:00
2021-06-27T19:32:35+03:00
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19:32, 27 июня 2021
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