Двое заключенных погибли в женской исправительной колонии № 3 Ивановской области

Как сообщает региональное управление СК, они чистили канализацию учреждения. По данным следствия, во время работ в канализационном колодце произошло выделение неизвестного вещества, которым отравились заключенные. Также отравления получили еще одна осужденная и сотрудник отдела охраны, которые пытались помочь отравившимся женщинам выбраться из колодца. Они госпитализированы. В СК ответственность за инцидент возложили на руководство колонии, возбуждено уголовное дело по ст. о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.