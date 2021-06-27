Власти Липецка, не смотря на пандемию, провели музыкальный фестиваль «Рок Фокс»

Как рассказал интернет-изданию Baza источник в администрации города, нужно было снизить негатив перед выборами. Как пишет издание, фестиваль назван в честь олигарха, владельца НЛМК Владимира Лисина. По словам источника, в администрации города просто не могли отказать Лисину, несмотря на рекомендацию местного УВД перенести мероприятие. Дело в том, что в городе проживают 30 тысяч работников НЛМК, представляющие значительную часть электората. По словам источника, власти не смогли заставить людей надеть маски в жару, поэтому на входе у посетителей требовали отрицательный ПЦР-тест. При этом сами тесты были бесплатными, организаторы потратили на них около 10 млн рублей. Как сообщает Baza фестиваль посетили около 10 тысяч человек.