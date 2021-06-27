Все туристы из России, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста независимо от того, вакцинированы они или нет. Кроме того, россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа непосредственно на границе. Об этом говорится в межведомственном решении, опубликованном в властями. Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин. Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше.