Все туристы из России, прибывающие в Грецию, с 30 июня должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста независимо от того, вакцинированы они или нет. Кроме того, россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста или экспресс-анализа непосредственно на границе. Об этом говорится в межведомственном решении, опубликованном в властями. Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата теста пассажир должен будет пробыть обязательный карантин. Эти положения также распространяются на несовершеннолетних от 12 лет и старше.
2021-06-27T19:30:44+03:00
2021-06-27T19:30:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2861814-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 27 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. должна поставить рекорд на уровне 18% годовых. Это невероятно, особенно учитывая новую волну эпидемии…