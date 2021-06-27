Нидерланды – одна из трех команд, которая показала на предварительном этапе абсолютный результат, одержав три победы. Кроме того, команда забила больше всех на турнире. Небольшое облако на этом небосводе – матч с Украиной, в котором голландцы позволили соперникам отыграться, забив дважды подряд. Оборона у оранжевых не идеальная. Их соперники вышли в плей-офф с третьего места. Впрочем, в последнем матче с Англией их вполне устраивало даже поражение с минимальной разницей. Впрочем оба тренера имели возможность поэкспериментировать. Арбитр Сергей Карасев, который будет обслуживать этот матч – один из немногих представителей России, оставшийся на Евро. Чешская пресса подсчитала, что при его судействе и клубные команды и сборная гораздо чаще проигрывают и нашли в этом элементы теории заговора, однако более никто, кроме них не впечатлился.

Сегодня состоится и еще один матч 1⁄ 8 финала Чемпионата Европы. В Севилье играют команды Бельгии и Португалии.