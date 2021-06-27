Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Бурятии ввели двухнедельный локдаун

Профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в интервью «Эху Москвы» отметила, что такой карантин не сильно повлияет на экономику.

Также в нескольких российских регионах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетёсов отметил в интервью «Эху Москвы», что даже вакцинированный человек может заболеть коронавирусом, поэтому до конца эпидемии необходимо соблюдать все меры безопасности. Нетёсов добавил, что коронавирус не обходит стороной вакцинированных, и они могут не болеть, но при этом быть переносчиком вируса.