Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить вспышку коронавируса в детском лагере «Артек»

Как говорится на сайте ведомства, Бастрыкин подчеркнул, что родителей изолированных детей нужно постоянно информировать о ходе лечения. В «Артеке» коронавирус подтвердился у 12 детей. Еще 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с заболевшими, отправили на изоляцию. После ее завершения их отправят домой.