Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить вспышку коронавируса в детском лагере «Артек»

Как говорится на сайте ведомства, Бастрыкин подчеркнул, что родителей изолированных детей нужно постоянно информировать о ходе лечения. В «Артеке» коронавирус подтвердился у 12 детей. Еще 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с заболевшими, отправили на изоляцию. После ее завершения их отправят домой.
2021-06-27T18:32:02+03:00
2021-06-27T18:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 27 июня 2021
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