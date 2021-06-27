SuperJob.ru: Почти треть россиян из-за нехватки денег не может позволить себе отпуск даже на одну неделю

Почти треть россиян, по данным опроса портала SuperJob.ru, из-за нехватки денег не может позволить себе отпуск даже на одну неделю. Среди граждан в возрасте 35-45 лет эта доля еще выше — 36%. Исследование показало, что на неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей. При этом неделю идеального отдыха участники опроса оценили в 135 тысяч рублей на человека.