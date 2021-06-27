Летний фестиваль книги «Белый июнь» завершается сегодня в Архангельске.

Ровно в полдень на сцене Петровского парка актеры Архангельского областного театра драмы прочтут отрывки из книг авторов, участников фестиваля «Белый июнь». О судьбе приключенческого романа от Абхазии и Северных Саян до Шри-Ланки и Перу расскажет писатель Евгений Рудашевский. Кому нужны в 21-ом веке книжные критики – одна из тем сегодняшних дискуссий с участием популярного книжного критика Константина МИльчина. Параллельно пройдут сразу две презентации в режиме онлайн книги Питера Хёга «Представление о ХХ веке» и романа «Временно» Хилари Лейхтер.В 15 развернётся дискуссия можно ли научить писать книги, участниками которой станут писатели Андрей Аствацатуров, Алексей Варламов и Майя Кучерская. За три дня работы фестиваля имели место быть 120 книжных событий.

Летний книжный фестиваль «Белый июнь» второй раз проходил в Архангельске в рамках городского фестиваля «Другое», который проходит с 23 июня по 4 июля и приурочен к празднованию Дня Города