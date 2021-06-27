Дания и Италия стали первыми четвертьфиналистами Чемпионата Европы по футболу.

Уэльс в матче с датчанами выглядел еще более беспомощным, чем сборная России в заключительном туре группового этапа. Первый гол к слову, был весьма похож на тот, что забили Матвею Сафонову. Каспер Дольберг мощно ударил из-за штрафной. Он же стал автором и второго мяча. Кстати нападающий Ниццы до этого в стартовом составе не выходил. Он сменил травмированного Юссуфа Поульсена. Датчане отличились еще дважды и победили 4-0. Второй матч, который игрался на Уэмбли в Лондоне, оказался куда более упорным. Италия, которую все прочат в чемпионы не могла ничего поделать с организованной защитой сборной Австрии. Для выхода в четвертьфинал потребовалось дополнительное время, в которое итальянцы вместили два гола Кьезы и Пессины, а австрийцы один Калайджича. Финальный штурм не помог 2-1.

сегодня состоятся еще два четвертьфинала. В Будапеште в 19 часов встречаются Нидерланды и Чехия, а в 21.00 Бельгия и Португналия сыграют в Севилье.