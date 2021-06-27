Во Владивостоке после обыска по т.н. «дворцовому делу» активистам вернули технику со следами вскрытия, пишет со ссылкой на их адвоката правозащитный проект «ОВД-инфо».

У шестерых активистов как свидетелей по уголовному делу о перекрытии дорог во время зимних акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального обыски прошли еще в феврале. В ходе них были изъяты мобильные телефоны и другая электроника.

Вернули их только сейчас, причем на некоторых телефонах, по словам владельцев, заметны следы технического вскрытия, а в других случаях владельцам приходили уведомления о подозрительных попытках входов в их аккаунты в социальных сетях с устройств, которыми те не пользовались.