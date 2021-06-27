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10:32, 27 июня 2021

Во Владивостоке после обыска по т.н. «дворцовому делу» активистам вернули технику со следами вскрытия

Во Владивостоке после обыска по т.н. «дворцовому делу» активистам вернули технику со следами вскрытия, пишет со ссылкой на их адвоката правозащитный проект «ОВД-инфо».
У шестерых активистов как свидетелей по уголовному делу о перекрытии дорог во время зимних акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального обыски прошли еще в феврале. В ходе них были изъяты мобильные телефоны и другая электроника.
Вернули их только сейчас, причем на некоторых телефонах, по словам владельцев, заметны следы технического вскрытия, а в других случаях владельцам приходили уведомления о подозрительных попытках входов в их аккаунты в социальных сетях с устройств, которыми те не пользовались.


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