МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму. Спасатели предупреждают, что сегодня до самой ночи ожидаются местами сильные ливни с грозами, градом и порывами ветра до 22 метров в секунду. Местных жителей и туристов настоятельно просят не выходить в море, на набережные и в горные леса.

В Ялте до сих пор ликвидируют последствия рекордных ливней, которые вызвали наводнение в середине месяца. Один человек погиб, один пропал без вести, 50 пострадали. Ущерб оценивается в 200 млн рублей.