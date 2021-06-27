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10:32, 27 июня 2021

МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму

МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму. Спасатели предупреждают, что сегодня до самой ночи ожидаются местами сильные ливни с грозами, градом и порывами ветра до 22 метров в секунду. Местных жителей и туристов настоятельно просят не выходить в море, на набережные и в горные леса.
В Ялте до сих пор ликвидируют последствия рекордных ливней, которые вызвали наводнение в середине месяца. Один человек погиб, один пропал без вести, 50 пострадали. Ущерб оценивается в 200 млн рублей.


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